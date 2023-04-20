Зампред СБ Медведев предрек Киеву разгром, как у немцев в Сталинграде

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевские власти ждет такой же финал, как немцев в Сталинграде. Об этом он написал в Telegram.

Таким образом он прокомментировал статью в немецком издании Die Welt, в которой говорилось о том, что ситуация на Украине сейчас похожа на канун Курской битвы. Авторы материала отметили, что Вооруженные силы Украины повторили все ошибки командования Германии в 1943 году.

Политик заявил, что немецкие журналисты прямо призвали «главу украинских нацистов не повторять ошибок немецкого фюрера», которые он допустил под Сталинградом.

Он подчеркнул, что разгром киевского режима «будет таким же, как в Сталинграде», и указал, что украинский лидер — «совсем не фельдмаршал Паулюс».

Ранее Медведев выразил мнение о том, что значили слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о «надлежащем месте» Украины в Североатлантическом альянсе.