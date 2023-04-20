Байден обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен помощь Украине и санкции против России

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого они подтвердили решимость продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, параллельно вводя все новые санкции против российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Байден и фон дер Ляйен подтвердили обязательства Соединенных Штатов и Евросоюза «об обеспечении украинской стороне необходимой экономической помощи, а также тесное сотрудничество в рамках привлечения к последствиям Российской Федерации за ее агрессию».

Также президент США и глава ЕК обсудили ситуацию вокруг Тайваня и недавний визит фон дер Ляйен в Пекин.

Ранее стало известно, что США и страны – союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.