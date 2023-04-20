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Лавров заявил, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро примет участие в ПМЭФ-2023 в июне

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В первой половине июня на заседании Евразийского межправительственного совета на уровне председателей правительств премьер-министр Кубы примет участие в качестве наблюдателя, — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что после этого Марреро направится в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что премьер-министр страны Мануэль Марреро Крус посетит Российскую Федерацию в июне. 

До этого глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом на Кубу, где проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Накануне Лавров посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. Куба станет финальным пунктом латиноамериканского турне главы российского внешнеполитического ведомства, которое стартовало 17 апреля. Как сообщали в МИД, его поездка направлена на укрепление взаимовыгодного сотрудничества этих стран с Россией в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и других сферах.

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