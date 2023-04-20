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Медведев: генсек НАТО пообещал Украине место в альянсе в составе Венгрии, Польши и Румынии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев «перевел» слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе.

Во время визита в Киев Столтенберг пообещал, что Украина со временем войдет в НАТО.

По мнению Медведева, слова «со временем» значат, что Украина может вступить в альянс, когда части ее территории будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии.

«Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: «со временем» означает «войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии», — написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что под заявлением «наша поддержка вам поможет» глава НАТО подразумевал «хорошо, что скоро меня там не будет».

Утром 20 апреля Йенс Столтенберг прибыл с визитом на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев означает готовность альянса начать новую главу в отношениях с Украиной.

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