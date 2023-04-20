Лавров: у РФ сейчас нет особых отношений с США, контакты происходят по необходимости

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва сейчас не имеет особых отношений с Вашингтоном, контакты между РФ и США происходят по необходимости, например, когда касаются деятельности посольств. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва с Вашингтоном только по необходимости обсуждает проблемы, которые могут возникнуть в деятельности посольств двух государств, а также «в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны — хозяйки Организации Объединенных Наций».

По словам российского министра, курс американской стороны на «крестовый поход против интересов России является безнадежным».

Ранее Лавров пригласил государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена поучаствовать в министерских заседаниях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые состоятся 24–25 апреля.