В Оттаве неизвестный облил забор посольства России красной краской

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Оттаве красной краской, нанеся ущерб имуществу российского диппредставительства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 18 апреля. Неизвестный в полностью закрывающей лицо маске облил фундамент забора российской дипмиссии красной краской. Проскуряков утверждает, что неизвестный таким образом нанес значительный ущерб посольству России.

Он подчеркнул, что дипмиссия уже обратилась в правоохранительные органы с требованием найти злоумышленника, а в МИД Канады была передана нота с требованием обеспечить безопасность российскому посольству.

Ранее посольство Российской Федерации в Финляндии направило в министерство иностранных дел страны ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской госсобственности.