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В США заявили, что готовы к санкциям против КНР, но не стремятся к размежеванию экономик

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Global Look Press

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявил, что Соединенные Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, администрация президента США планирует применить санкционные меры для защиты собственных технологий, в ответ на нарушения прав человека или в случае нарушения оказания поддержки Российской Федерации в конфликте на территории Украины.

Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты постоят за себя, когда на кону стоят жизненно важные интересы страны.

«Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир», — отметила министр.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США и Запад в целом не имеют монополии на санкции, и это подтвердится по мере неизбежного обострения отношений между Вашингтоном и Пекином.

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