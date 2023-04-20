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Посольство России назвало недружественным шагом высылку дипломата из Молдавии

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РИА «Новости»/Depositphotos

Власти Молдавии продолжают серию недоброжелательных выпадов в отношении России, заявили в российском посольстве в Кишиневе. Так в своем Telegram-канале дипмиссия отреагировала на решение молдавского МИД о высылке одного из сотрудников диппредставительства.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова предприняло очередной недружественный шаг. Объявление российского дипломата «persona non grata» расцениваем как необоснованное, политически ангажированное и подрывающее двусторонние отношения <…> Инцидент продолжает серию недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева», — говорится в сообщении.

Как указали в посольстве России, МИД Молдавии так и не предоставил внятных разъяснений по высылке дипломата. В дипмиссии также подчеркнули, что подобные шаги со стороны Кишинева не останутся без ответа.

Ранее пресс-секретарь МИД Молдавии Филип Кожокару заявил, что молдавская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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