Кулеба: неспособность ЕС решить вопрос со снарядами является тестом на независимость союза

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта ситуация является проверкой на то, есть ли у стран Евросоюза стратегическая независимость в принятии новых важных решений в сфере безопасности.

Ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что Амстердам примет участие в совместной закупке снарядов калибром 155 мм для Украины.

До этого газета Politico писала о том, что в ЕС не могут договориться о покупке боеприпасов для Украины на €1 млрд. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что Франция и Польша спорят о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов — только европейские фирмы или также американские и британские компании.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.