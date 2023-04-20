Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба: неспособность ЕС решить вопрос со снарядами является тестом на независимость союза

close
100%
Mike Segar/Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта ситуация является проверкой на то, есть ли у стран Евросоюза стратегическая независимость в принятии новых важных решений в сфере безопасности.

Ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что Амстердам примет участие в совместной закупке снарядов калибром 155 мм для Украины. 

До этого газета Politico писала о том, что в ЕС не могут договориться о покупке боеприпасов для Украины на €1 млрд. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что Франция и Польша спорят о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов — только европейские фирмы или также американские и британские компании.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях