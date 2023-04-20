Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Россию в июне

Руководитель Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что премьер-министр страны Мануэль Марреро Крус посетит Российскую Федерацию в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

«В июне РФ посетит премьер-министр Кубы для выполнения широкой программы в двустороннем плане, а также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — рассказал Паррилья в рамках переговоров с руководителем Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом на Кубу, где проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Главы МИД двух стран, как ожидается, обсудят широкий спектр тем, связанных с развитием сотрудничества Россией и Кубы, а также региональные и международные вопросы.

До этого Сергей Лавров посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. Куба станет финальным пунктом латиноамериканского турне главы российского внешнеполитического ведомства, которое стартовало 17 апреля. Как сообщали в МИД, его поездка направлена на укрепление взаимовыгодного сотрудничества этих стран с Россией в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и других сферах.