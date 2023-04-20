Пушков указал на блокировку статьи об участии США в подрыве «Северных потоков» в Facebook*

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подверг цензуре статью американского журналиста Сеймура Херша об участии США и Норвегии в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что статью заблокировали после «независимой проверки».

«Facebook подверг цензуре статью Сеймура Херша об участии США и Норвегии в подрыве Северного потока. Статья была блокирована с таким «обоснованием»: «Ложная информация. Проверена независимыми факт-чеккерами» (?!). Кто же эти якобы независимые? «Независимую проверку» обеспечила норвежская платформа, финансируемая норвежскими властями», — написал Пушков.

Как указал сенатор, американский публицист Майкл Шелленбергер уже отметил, что Херш куда более независим, чем структура, из-за которой заблокировали его статью. Он также добавил, что западные платформы, кроме Twitter при бизнесмене Илоне Маске, остаются царством либеральной цензуры.

Ранее Херш высказал мнение, что ЦРУ предприняло все усилия для того, чтобы переложить вину за диверсию на «Северных потоках» с президента США Джо Байдена на любых других лиц.