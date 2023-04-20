Президент Латвии Левитс имеет самый низкий рейтинг доверия за всю историю страны

Большинство жителей Латвии негативно оценивают действующего президента государства Эгила Левитса, передает Delfi. Согласно опросу SKDS, только 27% респондентов относятся к латвийскому лидеру позитивно, а 64% придерживаются противоположной точки зрения.

Как отмечается, таким образом Левитс обладает самым низким рейтингом в качестве президента за всю историю Латвии. Delfi указывает, что несмотря на это, политик заявляет о готовности вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах, которые должны пройти в конце мая.

При этом рейтинг Левитса преимущественно отрицательный еще с ноября 2020 года. По опросу, лучше всего к президенту Латвии относятся сторонники партии «Новое единство» — 68% одобряют его работу, а хуже в «Объединенном списке» — 75% оценивают его действия во главе государства как негативные.

Ранее сообщалось, что Левитс поддержал решение парламента Латвии о введении обязательной службы в армии. По его словам, все граждане страны должны учиться обращаться с оружием, чтобы «сдержать» Россию.