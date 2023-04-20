Путин: тренд многополярности мира будет усиливаться, те, кто этому препятствует, проиграют

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный тренд неизбежен и будет только усиливаться, а те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать.

Путин считает, что это абсолютно очевидный факт, как подъем солнца, и с этим ничего нельзя сделать.

«Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает», — заявил он.

Ранее Путин выразил уверенность в том, что в мире возобладает позиция борьбы за многополярный мир и соблюдение интересов каждого государства.

По словам политика, в рамках НАТО существует понимание того, что США в своей политике не учитывают интересы союзников, в качестве доказательств глава России привел переманивание США европейского бизнеса и лишение Франции уже полученного заказа на строительство подводных лодок для Австралии.