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Глава МИД Турции: Анкара не будет поддерживать санкции отдельных стран против России

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Umit Bektas/Reuters

Власти Турции не собираются поддерживать ограничительные меры в отношении России, пока они не введены на уровне ООН, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС. По его словам, Анкара держит в приоритете собственные интересы, несмотря на членство в Североатлантической альянсе.

«Ну вот примкни мы к санкциям против России. Как торговцы Аланьи будут продавать в РФ свои товары? Да, если санкции введет ООН, мы будем обязаны их исполнять. Но если мы станем соблюдать введенные тем или иным [государством] санкции, справедливые они или нет, и откажемся от своих принципов, то перестанем учитывать интересы своей страны», — отметил Чавушоглу.

Как указал глава МИД Турции, турецкая сторона демонстрирует принципиальную позицию по конфликту на Украине. Он также добавил, что Анкара предпринимает политику баланса и не собирается от нее отказываться ради «проявления благосклонности кому-либо».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспективы мира на Украине на повестке дня благодаря усилиям Анкары.

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