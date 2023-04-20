Кулеба подтвердил решение Дании и Нидерландов о передаче Украине 14 танков Leopard 2

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. По его словам, в ходе беседы стороны обсудили поставки вооружений Киеву.

«Ларс Лекке Расмуссен подтвердил, что Дания и Нидерланды передадут в дар 14 танков Leopard 2. Мы глубоко признательны за этот вклад», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, помимо вопросов, связанных с передачей танков Leopard 2, стороны переговорили и об обещанных 100 Leopard 1. Он также подчеркнул, что обсудил с Расмуссеном ускорение доставки соответствующих боевых машин для усиления возможностей украинской стороны. При этом Кулеба не уточнил, в какие сроки Дания собирается передать Киеву 100 танков Leopard 1.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания передадут Украине закупленные ранее 14 танков Leopard 2 в 2024 году. Как отмечалось, стоимость закупленных танков составляет порядка €165 млн, их отправят Киеву по завершении капитального ремонта.