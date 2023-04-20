Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский увидел в визите Столтенберга готовность НАТО начать новую главу с Украиной

close
100%
Ukrainian Presidential Press/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев означает готовность альянса начать новую главу в отношениях с Украиной. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Этот визит Йенса Столтенберга — первый за время полномасштабной войны — мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений», — отметил украинский президент.

Также Зеленский опубликовал видеозапись встречи и переговоров со Столтенбергом.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей специальной военной операции России.

По словам Пескова, вступление Украины в НАТО создаст серьезную угрозу безопасности России.

Песков добавил, что в Кремле нет оценки перспектив вступления Украины в альянс.

Посол Литвы в НАТО Дейвидас Матуленис также называл вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе «самым сложным вопросом в НАТО».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях