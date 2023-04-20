Зеленский увидел в визите Столтенберга готовность НАТО начать новую главу с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев означает готовность альянса начать новую главу в отношениях с Украиной. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Этот визит Йенса Столтенберга — первый за время полномасштабной войны — мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений», — отметил украинский президент.

Также Зеленский опубликовал видеозапись встречи и переговоров со Столтенбергом.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей специальной военной операции России.

По словам Пескова, вступление Украины в НАТО создаст серьезную угрозу безопасности России.

Песков добавил, что в Кремле нет оценки перспектив вступления Украины в альянс.

Посол Литвы в НАТО Дейвидас Матуленис также называл вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе «самым сложным вопросом в НАТО».