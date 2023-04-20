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Путин заявил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Пушилиным

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления заявил, что находится в постоянном контакте с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Трансляцию заседания ведет Telegram-канал Кремля.

В ходе заседания Путин спросил Пушилина о том, как он видит развитие местного самоуправления в ДНР.

«Мы с вами в контакте постоянном. Будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, в том числе по этому направлению», — отметил Путин.

Президент добавил, что проблем в сфере муниципального управления в новых российских регионах на порядок больше, но в целом он видит позитивные результаты работы. Так, во многих регионах есть яркие примеры, которые ДНР может взять на заметку.

Ранее Путин говорил, что муниципалитеты должны знать потребности каждой семьи участников СВО.

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