Исчерпание санкций Евросоюза опасно для Москвы, поскольку вместо экономического давления Запад может взяться за подрыв российской государственности. Такое мнение в беседе с ФАН выразил политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев. Ранее газета Financial Times сообщила, что с рестрикциями ЕС «покончено», так как сферы экономики России, еще незатронутые ограничениями, критически важны для ряда европейских стран.

«Теперь они наверняка попытаются «включать» национальный вопрос, эскалацию напряженности внутри наших элит, способствовать их разделению, возникновению конфликтов и т. д. Повторяю — это очень опасный симптом, потому что Запад, если он встает на путь нелегитимных методов уничтожения соперника, он, как правило, на этом пути не останавливается», — считает политолог.

Он добавил, что обычно к процессу подрыва государственности в странах-соперниках подключаются лучшие интеллектуальные и политические ресурсы Запада.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад не будет отменять санкции, пока не будет завершен конфликт на Украине.