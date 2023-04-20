Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин: муниципалитеты должны знать потребности каждой семьи участников СВО

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления заявил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции (СВО) и помогать им. Трансляцию заседания ведет Telegram-канал Кремля.

«Муниципалитетам <…> необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи ... Я хочу это подчеркнуть — каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей», — подчеркнул Путин.

При поддержке семей участников СВО муниципальным чиновникам особенно важно проявлять энергичность и искреннюю заботу о жителях.

Президент добавил, что чиновники должны с теплотой и заботой оказывать помощь своим коллегам из новых регионов.

Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает создать единый стандарт оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях