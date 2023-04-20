Путин: муниципалитеты должны знать потребности каждой семьи участников СВО

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления заявил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции (СВО) и помогать им. Трансляцию заседания ведет Telegram-канал Кремля.

«Муниципалитетам <…> необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи ... Я хочу это подчеркнуть — каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей», — подчеркнул Путин.

При поддержке семей участников СВО муниципальным чиновникам особенно важно проявлять энергичность и искреннюю заботу о жителях.

Президент добавил, что чиновники должны с теплотой и заботой оказывать помощь своим коллегам из новых регионов.

Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает создать единый стандарт оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям.