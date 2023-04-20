Мэр Киева Кличко сообщил о расторжении договора аренды земли с посольством России

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевском городском совете намерены расторгнуть договор аренды участка, на котором стоит российское посольство в Киеве. Об этом сообщается на сайте мэрии Киева.

«Я думаю, здесь решение будет единодушным», — заявил Кличко.

Он отметил, что администрация также обратится к правительству с просьбой о возвращении имущества посольства РФ в собственность государства.

Посольство России в Киеве расположено по адресу: Воздухофлотский проспект, 27.

Ранее Кличко заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах служит цветам и интересам России за разрешение российским спортсменам участвовать в олимпийских играх под нейтральным флагом.