Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС введет безвизовый режим для граждан Косово к началу 2024 года

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Безвизовый режим с частично признанным Косово будет введен ЕС не позднее 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Решение о либерализации визового режима между ЕС и Косово было подписано в Страсбурге председателем Европейского парламента Робертой Метсола и представителем Швеции, страны-председательницы Совета ЕС 19 апреля.

18 апреля либерализация визового режима с Косово была одобрена Европарламентом.

Условием для отмены визового режима называют начало работы Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS). После либерализации граждане Косово смогут осуществлять безвизовые поездки по территории Шенгенской зоны в течение 90 дней на протяжении полугода.

Частично признанное Косово последним на Западных Балканах добилось либерализации визового режима с ЕС. Еврокомиссия признала, что Приштина выполнила все поставленные союзом условия для либерализации еще в 2018 году, однако ряд стран ЕС блокировали отмену визового режима для граждан Косово.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях