ЕС введет безвизовый режим для граждан Косово к началу 2024 года

Безвизовый режим с частично признанным Косово будет введен ЕС не позднее 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Решение о либерализации визового режима между ЕС и Косово было подписано в Страсбурге председателем Европейского парламента Робертой Метсола и представителем Швеции, страны-председательницы Совета ЕС 19 апреля.

18 апреля либерализация визового режима с Косово была одобрена Европарламентом.

Условием для отмены визового режима называют начало работы Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS). После либерализации граждане Косово смогут осуществлять безвизовые поездки по территории Шенгенской зоны в течение 90 дней на протяжении полугода.

Частично признанное Косово последним на Западных Балканах добилось либерализации визового режима с ЕС. Еврокомиссия признала, что Приштина выполнила все поставленные союзом условия для либерализации еще в 2018 году, однако ряд стран ЕС блокировали отмену визового режима для граждан Косово.