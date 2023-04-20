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Посол Литвы в НАТО назвал членство Украины самым сложным вопросом альянса

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Olivier Matthys/AP

Посол Литвы в НАТО Дейвидас Матуленис назвал вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе «самым сложным вопросом в НАТО». Об этом сообщает LRT.

По его мнению, Украина должна постепенно включаться в НАТО, но пока неясно, как это будет сделано. «Сегодня это, наверное, самый сложный вопрос в НАТО. По тактическим причинам у стран разные мнения, но не по стратегическим», — сказал посол.

По его словам, сегодня достаточно сложно ответить, какие решения ожидаются в отношении Украины. «Дискуссия только началась. Есть разные мнения о том, как далеко мы должны зайти. Вы хорошо знаете позицию Литвы. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы Украина стала ближе к НАТО», — сказал Матуленис.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Швеция принята в НАТО до саммита НАТО в Вильнюсе, Матуленис сказал, что надеется, что это произойдет, но многое зависит от предстоящих выборов в Турции. «Трудно сказать, чем закончатся выборы в Турции, будет ли более благосклонна новая власть или Эрдоган будет более благосклонен — сейчас очень сложно сказать», — сказал посол Литвы в НАТО.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей специальной военной операции России. Это произошло после того, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом.

3 апреля генсек НАТО заявил, что Украина может стать членом альянса только после окончания конфликта с Россией в пользу Киева.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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