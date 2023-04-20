МВД Литвы просит власти скорее принять закон о санкциях против россиян и белорусов

В МВД Литвы просят власти страны поторопиться с принятием закона о санкциях против россиян и белорусов. Как заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, в противном случае придется продлевать режим чрезвычайного положения в стране.

«Я думаю, что очень важно не затягивать с этим законопроектом. Потому что, как вы знаете, 2 мая заканчивается режим чрезвычайного положения, и для нас очень важно, чтобы был принят этот закон об ограничительных мерах. Потому что иначе все эти ограничительные меры, связанные с недопуском российских граждан и невыдачей виз, просто не будут работать», — цитирует Билотайте Sputnik Литва.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон, принятый сеймом и предлагающий введение некоторых запретов для граждан России и Белоруссии. Закон налагает на белорусов более мягкие санкции, чем на российских граждан. Президент подчеркнул, что с точки зрения национальной безопасности нет оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии.

Глава МВД считает, что Сейм отвергнет вето президента и примет первоначальный законопроект.

Проект закона «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины» предусматривает ужесточение сроком на год порядка выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, выдачи виз, запрета на передвижение граждан России через внешнюю границу ЕС, за исключением случаев, когда они соответствуют требованиям, установленным Литвой.

Законодательство также предусматривает ужесточение прав граждан России на покупку недвижимости в Литве, исключения предусмотрены только для россиян с постоянным видом на жительство или тех, кто приобретает недвижимость в стране в порядке наследования.

8 марта правительство Литвы продлило действие режима чрезвычайного положения в приграничной полосе до 2 мая включительно в связи с напряженной геополитической ситуацией.

Режим ЧП ввели на границе с Россией и Белоруссией после обострения ситуации с нелегальной миграцией. В дальнейшем аргументом за сохранение введенного режима стали события на Украине.