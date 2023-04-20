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Японский политик Масудзоэ заявил, что Байден толкает мир к третьей мировой войне

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Susan Walsh/AP

Японский политик, бывший мэр Токио Ёити Масудзоэ уверен, что власти Соединенных Штатов толкают мир к Третьей мировой войне. Об этом он заявил в эфире онлайн-канала Abema TV.

Он считает, что действия президента США могут привести к катастрофе, но у Джо Байдена «нет лидерства, чтобы это остановить». «И украинцы, и русские задаются вопросом, нормально ли, если погибнет еще больше людей. Не пролилось ни капли американской крови, но оружия продается все больше и больше. В такой ситуации, если вы скажете «Делайте это, пока не вернете Украину», это может стать Третьей мировой войной. Только США могут остановить это, но у Байдена нет лидерства», — отметил политик.

По его словам, пока США и Европа сосредоточились на Украине, «Ближний Восток и Африка полностью оказались под контролем Китая и России».

Масудзоэ уверен, что США должны признать, что «проигрывают Китаю», и «быстро потушить пожар на Украине и восстановить мир».
«Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдет на это, Москва применит ядерное оружие», — заявил он.

Политолог отметил, что «Запад вынуждает Украину воевать и истощает Россию» ценой жизни мирных людей на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил, что деструктивные силы пытаются через конфликт на Украине втянуть всех в третью мировую войну.

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