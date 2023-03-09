Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Ирана для вступления в ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меморандум об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из документа, обнародованного в четверг. Об этом сообщает РИА Новости.

В постановлении отмечается, что меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества был утвержден.

Президент Узбекистана также поручил Министерству иностранных дел республики направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного меморандума.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), увеличилось до 20.

По его словам, число стран, желающих вступить в эти организации, преимущественно увеличилось за последние два года, в том числе за время проведения Россией специальной военной операции на Украине.