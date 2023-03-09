Дипломат КНР Чжан: статья NYT «мутит воду» вокруг инцидента на «Северных потоках»

Генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан заявила в Twitter, что статья издания The New York Times о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» внесла путаницу в ситуацию, но не смогла убедить общество.

По ее словам, «обвинение» украинской группировки в причастности к терактам на «Северных потоках» «мутит воду», что тем не менее не убедило общественность, некоторые из представителей которой задались вопросом о том, не называется ли обозначенная группа людей «администрацией [президента США Джо] Байдена».

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должен быть расследован компетентными органами.

7 марта газета NYT опубликовала статью, в которой сообщила со ссылкой на анонимные официальные лица США, что, согласно данным американской разведки, за саботажем на «Северных потоках» стояла «проукраинская группа».

В тот же день немецкая газета Zeit опубликовала материал, в котором говорится, что следственные органы Германии «совершили прорыв» в расследовании сентябрьских взрывов на «Северных потоках», установив, что «следы ведут на Украину».