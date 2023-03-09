Антонов назвал прославлением нацизма награждение Паевской из «Азова»* в Белом доме

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что вручение в среду награды International Women of Courage Award Юлии Паевской из националистического полка «Азов» (организация запрещена в России) в Белом доме является прославлением нацизма и позором. Об этом сообщает ТАСС.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным «Тайра» — украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей», — утверждает посол.

Антонов считает, что таким образом Соединенные Штаты для того, чтобы насолить российской стороне, «готовы прославлять нацизм».

По его мнению, правящим кругам США должно быть стыдно перед ветеранами, которые освобождали мир от «коричневой чумы» ценой своих жизней.

Ранее Антонов заявил, что западные санкции оказались для России бодрящим душем, который подстегнул в стране опережающее импортозамещение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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