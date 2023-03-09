Конгрессмен Лэмборн призвал США стремиться к закрытию госкорпорации «Росатом»

Глава комитета по стратегическим силам палаты представителей США Дуг Лэмборн заявил, что Белому дома необходимо стремиться к тому, чтобы российская госкорпорация «Росатом» закрылась и перестала существовать.

Китай в данный момент занимается расширением своего ядерного арсенала, считает Лэмбор, а «Росатом» помогает Пекину. Об этом пишет РИА Новости.

«Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть «Росатом», — заявил представитель Соединенных Штатов.

Ранее Госдума и Совет Федерации единогласно одобрили приостановку участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Проект закона внес президент Владимир Путин, который объявил о решении приостановить участие в договоре во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Документ вступит в силу с момента опубликования.

О возможности возвращения к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия говорил и Владимир Путин.

«Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к обеспечению испытаний российского ядерного оружия. Первыми, мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем», – заверил он в ходе выступления 21 февраля.