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Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе ВС из Сирии

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Палата представителей американского конгресса не приняла резолюцию о выводе Вооруженных сил США с территории Сирии. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, документ был поддержан 103 конгрессменами. Против него проголосовал 321 человек.

Резолюция предполагала вывод американских войск с территории Сирии «не позднее, чем через 180 дней после утверждения» документа.

Ранее сообщалось, что американский посол в Анкаре Джефф Флэйк был вызван в МИД Турции из-за визита председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли в Сирию.

22 февраля конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что президент США Джо Байден должен объяснить конгрессу, что американские военные делают в Сирии.

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