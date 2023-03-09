Reuters: Байден предложит бюджет, отменяющий налоговые субсидии для нефтегазовых компаний

Президент США Джо Байден предложит бюджет, предусматривающий отмену налоговых субсидий для нефтяных и газовых компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст подготовленного документа.

В публикации отмечается, что план бюджета также предусматривает отмену налоговых субсидий на операции с криптовалютой и ограничение пенсионных налоговых льгот для высокооплачиваемых работников.

Агентство подчеркивает, что Байдену впервые с начала президентства предстоит проводить бюджет через конгресс, где палата представителей находится под контролем республиканской оппозиции с собственным видением бюджетной политики.

Ранее стало известно, что администрация США намерена в четверг, 9 марта, представить проект военного бюджета на 2024 год в объеме $835 млрд.

Также сообщается, что потолок затрат для Минобороны в 2024 году превысит $835 млрд. При этом конгресс США одобрил военный бюджет лишь на уровне $816 млрд.

Администрация также хочет получить средства на 83 истребителя F-35. На эти цели власти США запросят $13,5 млрд.