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Депутат Европарламента Мурешан: Грузия лишится поддержки ЕС из-за подавления протеста

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Irakli Gedenidze/Reuters

Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявил, что Грузия может лишиться значительной части поддержки ЕС из-за подавления протеста граждан и «недемократичекских тенденций». Об этом сообщает телеканал Digi24.

Евродепутат выразил надежду на то, что подобного в итоге не произойдет, потому что ЕС хочет, чтобы по соседству с ним были безопасные, стабильные и процветающие страны.

«Но... если будет заметно влияние недемократических тенденций в Грузии, ЕС будет вынужден уменьшить свою поддержку», — заявил Мурешан.

Он добавил, что раньше Грузия отставала от Молдавии и Украины, которые также являются членами на вступление в Евросоюз, но сейчас проблемы Тбилиси стали еще заметнее.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны воздержаться от применения силы к протестующим против принятия законопроекта об иноагентах.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.

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