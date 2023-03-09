Госдеп призвал Грузию к сдержанности и предупредил об угрозе евроатлантическому будущему

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс призвал власти Грузии и протестующих против проекта закона об иноагентах к сдержанности. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи на брифинге Прайс подчеркнул, что США призывают правительство Грузии уважать свободу мирного собрания и мирных протестов.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых эскалационных или насильственных действий, уважать законы и демократические ценности Грузии», — заявил представитель Госдепа.

По словам Прайса, в Вашингтоне глубоко обеспокоены законопроектом, который, по его словам, был «вдохновлен Кремлем». Пресс-секретарь подчеркнул, что продвижение в парламенте подобных инициатив несовместимо со стремлением Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию. Кроме того, как отметил Прайс, это повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее страны.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».