Госдеп назвал смехотворными подозрения в причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил во время брифинга, что администрация США продолжает считать, что подозрения в ее причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются смехотворными, передает ТАСС.

«Сообщения о том, что правительство США имеет какое-либо отношение к подводным взрывам на трубопроводах «Северный поток», являются смехотворными», — сказал он.

Прайс обратил внимание, что Германия, Дания, Швеция проводят расследования в связи со случившимся.

«Они сообщат о выводах, к которым придут в ходе расследований. Мы просто не станем забегать вперед, говоря о том, что они выяснят», — сказал Прайс.

Представителю Госдепа также задали вопрос, отвергает ли он данные газеты The New York Times о том, что диверсии на этих трубопроводах могла совершить «проукраинская группировка».

«Я ничего не отвергаю, я ничего не допускаю, я ничего не исключаю. Я лишь говорю, что мы не подтверждаем, не комментируем конкретные детали в каких-либо сообщениях, появившихся в последние дни», — ответил Прайс.

Он добавил, что американская сторона поступает так, поскольку идут расследования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации американской газеты New York Times и немецкого издания Zeit о том, что за прошлогодними взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, — скоординированный вброс для отвлечения внимания.

7 марта газета NYT опубликовала статью, в которой сообщила со ссылкой на анонимные официальные лица США, что, согласно данным американской разведки, за саботажем на «Северных потоках» стояла «проукраинская группа».

В тот же день немецкая газета Zeit опубликовала материал, в котором говорится, что следственные органы Германии «совершили прорыв» в расследовании сентябрьских взрывов на «Северных потоках», установив, что «следы ведут на Украину».