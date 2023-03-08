Президент Грузии Зурабишвили выступила против применения силы к протестующим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны воздержаться от применения силы к протестующим против принятия законопроекта об иноагентах. Об этом она сказала в эфире телеканала CNN.

По словам Зурабишвили, у грузинского руководства есть последний шанс разорвать дистанцию с населением, которая до этого только увеличивалась, и властям необходимо это понять.

«У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель. Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда», — подчеркнула президент Грузии.

Ранее сообщалось, что спецназ полностью разогнал протестующих против принятия закона об иностранных агентах, которые собрались на площади перед парламентом в Тбилиси.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.