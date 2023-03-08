В Тбилиси спецназ применил водометы против окруживших парламент протестующих

Участники акции протеста в центре Тбилиси, которые выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, окружили парламент Грузии. Об этом говорится в Telegram-канале издания «Sputnik Грузия».

Как сообщается, часть протестующих попыталась снести ограждение перед входом в здание парламента.

По информации издания, спецназ начал применять против митингующих водомет, чтобы отогнать их.

Ранее депутат Европарламента Виола фон Крамон сравнила акцию протеста в Грузии с «майданом» в Киеве.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».