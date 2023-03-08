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ООН: инцидент на «Северных потоках» должен быть расследован компетентными органами

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должен быть расследован компетентными органами, передает РИА Новости.

«Определенно, это должно быть расследовано различными компетентными властями», — сказал он.

Хак, комментируя информацию о якобы причастности «проукраинской группировки» к взрывам на этих трубопроводах, заявил, что у ООН отсутствует «какая-либо информация из первых рук по поводу последних обвинений».

«Мы не можем провести оценку (их достоверности. – «Газета.Ru)», — указал он.

Хак добавил, что «расследование зависит от соответствующих властей».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации американской газеты New York Times и немецкого издания Zeit о том, что за прошлогодними взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, — скоординированный вброс для отвлечения внимания.

7 марта газета NYT опубликовала статью, в которой сообщила со ссылкой на анонимные официальные лица США, что, согласно данным американской разведки, за саботажем на «Северных потоках» стояла «проукраинская группа».

В тот же день немецкая газета Zeit опубликовала материал, в котором говорится, что следственные органы Германии «совершили прорыв» в расследовании сентябрьских взрывов на «Северных потоках», установив, что «следы ведут на Украину».

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