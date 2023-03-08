Врио главы Запорожской области Балицкий рассказал о встрече с Путиным

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в беседе с президентом России Владимиром Путиным акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона.

«Докладывая о военной обстановке в области, акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона», – написал врио главы региона в Telegram.

Он также указал, что затрагивались вопросы улучшения боеспособности добровольческого батальона имени Судоплатова. Кроме того, обсуждались вопросы развития инфраструктуры, образования и сельскохозяйственной отрасли, отметил Балицкий.

7 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин провел встречу с Балицким и обсудил с ним социально-экономические вопросы развития Запорожской области и вопросы безопасности.

По его словам, глава государства и Балицкий обсуждали «разные вопросы, связанные с развитием региона, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации».