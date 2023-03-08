Офис генсека ООН: Гутерриш приложит все силы для обеспечения экспорта российских удобрений

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш сделает все возможное для обеспечения экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки. Его слова по итогам визита генсека всемирной организации в Киев передает ТАСС.

Хак подчеркнул, что дискуссии по данному вопросу продолжатся, в том числе с участием Гутерриша и с ведущими лицами в России и на Украине, однако конкретной информации о контактах на данный момент у него нет.

«Очевидно, что генеральный секретарь продолжит предпринимать все, что в его силах, чтобы снять препятствия на пути экспорта российских удобрений», — отметил он.

Ранее в ходе своего визита в Киев Антониу Гутерриш назвал крайне важным экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины и России. Он высказался за продление зерновой сделки до 18 марта, а также призвал к созданию условий для беспрепятственного хождения сухогрузов с зерном по Черному морю.

До этого Фархан Хак заявлял, что переговоры с Россией по зерновой сделке пройдут на высоком уровне в Женеве на следующей неделе.