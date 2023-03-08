Американская разведка: РФ не стремится «к прямому военному конфликту» с США и НАТО

Американское разведывательное сообщество в своем ежегодном отчете о «мировых угрозах» США указало, что Российская Федерация не стремится к вооруженному конфликту с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. Соответствующие выдержки из несекретной версии этого доклада приводит ТАСС.

«Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО», — заявили составители данного документа.

Однако, по их словам, якобы есть угроза того, что такой конфликт «может произойти».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что между странами НАТО и Россией нет войны, а также пообещал не допустить подобной эскалации в будущем.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга обратилась к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбргу и заявила, что альянс является стороной конфликта на Украине. Она отметила, что альянсу следует определиться с самоидентификацией и выбрать себе новое название, если Столтенберг полагает, что НАТО не является полноценной стороной украинского конфликта.