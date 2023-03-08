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Постпред РФ в Вене Ульянов: Запад не готов к завершению переговоров по СВПД

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Сурен./Wikimedia Comons

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что страны Запада не готовы к завершению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Его слова на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) передает постпредство РФ в своем Telegram-канале.

Ульянов отметил, что Иран обвиняют в блокировании завершения переговоров по восстановлению СВПД, однако не готовы к этому именно западные страны. По мнению дипломата, если бы Запад перестал препятствовать процессу, то беспокойства вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены.

Постпред РФ подчеркнул, что «пробуксовка» венских переговоров по СВПД сказывается на настроениях в Совете, и те, кто недавно говорил об отсутствии альтернативы, теперь высказываются менее внятно.

«Сейчас же особенно востребована четкая позиция в пользу восстановления СВПД», — заявил Ульянов.

Постпред РФ также заявил, что шанс на восстановление СВПД по иранской ядерной программе все еще сохраняется, и российская сторона не может упустить его.

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