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Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мирные переговоры, а не закупку боеприпасов

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Jean-Francois Badias/AP

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подвел итоги совещания по поставкам боеприпасов на Украину в Стокгольме признанием в том, что он предпочел бы обсуждать мирные переговоры, а не поставки вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что был бы «счастлив» участвовать в организации мирных переговоров, а не закупок боеприпасов для вооруженных сил Украины, однако, по его мнению, сейчас странам Европейского союза следует заняться именно этим, сохраняя готовность к любого вида мирным переговорам.

Ранее Боррель предложил выделить миллиард евро из европейского фонда мира для удовлетворения сиюминутных потребностей Киева в боеприпасах. Он отметил, что рассчитывает, что решение по этому вопросу будет принято на очередной встрече глав МИД и Минобороны стран ЕС 20 марта.

Евросоюз утвердил увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия для Украины, на €2 млрд.

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