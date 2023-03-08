Боррель предложил выделить миллиард евро на поставки Киеву боеприпасов из фонда мира ЕС

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить €1 млрд из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Украине боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я предложил выделить новый пакет поддержки на экстренные нужды для поставок боеприпасов Украине из имеющихся запасов. На эти нужды я предложил выделить €1 млрд из Европейского фонда мира», — сказал Боррель.

Он отметил, что рассчитывает, что решение по этому вопросу будет принято на очередной встрече глав МИД и Минобороны стран ЕС 20 марта.

Боррель добавил, что Евросоюз подготовил проект ускоренных совместных закупок боеприпасов 155 мм, на что должен быть выделен еще €1 млрд.

Также Евросоюз утвердил увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия для Украины, на €2 млрд. Об этом сообщается в Twitter шведского представительства в Совете Европы.

Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз намерен в течение ближайших недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму €1 млрд.