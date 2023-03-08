Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спикер Палаты представителей США отклонил приглашение Зеленского приехать на Украину

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не принял приглашение президента Владимира Зеленского нанести визит на Украину, передает Общественная служба новостей.

Ранее республиканцы презентовали законопроект об аудите финансов, которые предназначаются для поддержки официального Киева. Маккарти при этом выступил против практики «открытых чеков».

«Давайте внесем предельную ясность в то, что я сказал: никаких открытых чеков, хорошо?... Мне не нужно ехать на Украину, чтобы понять, где есть пустой чек, а где — нет», — подчеркнул он.

Ранее ФАН сообщил, что украинское руководство предпринимает попытки устроить беседу Зеленского и Маккарти по телефону. Позже стало известно, что переговоры так и не были назначены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть