Спикер Палаты представителей США отклонил приглашение Зеленского приехать на Украину

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не принял приглашение президента Владимира Зеленского нанести визит на Украину, передает Общественная служба новостей.

Ранее республиканцы презентовали законопроект об аудите финансов, которые предназначаются для поддержки официального Киева. Маккарти при этом выступил против практики «открытых чеков».

«Давайте внесем предельную ясность в то, что я сказал: никаких открытых чеков, хорошо?... Мне не нужно ехать на Украину, чтобы понять, где есть пустой чек, а где — нет», — подчеркнул он.

Ранее ФАН сообщил, что украинское руководство предпринимает попытки устроить беседу Зеленского и Маккарти по телефону. Позже стало известно, что переговоры так и не были назначены.