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Spectator: если «Северные потоки» подорвали украинцы, то Киев не контролирует ситуацию

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«Роскосмос»

Колумнист британского издания The Spectator Марк Гаолеотти высказал предположение, что власти в Киеве могут не полностью контролировать ситуацию в стране, если диверсии на «Северных потоках» действительно организовали проукраинские группировки.

По мнению Галеотти, в Берлине и Вашингтоне, вероятно, уже несколько месяцев рассматривают версию о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» в сентябре 2022 года.

Британский журналист предположил, что операцию мог финансировать кто-то из украинских олигархов, но отметил, что в то, что «такая операция могла быть начата без наличия сведений у кого-либо в украинском аппарате безопасности» действительно «трудно поверить».

«Это делает возможным <..> тревожное предположение о том, что правительство [Украины] попросту обладает меньшим контролем, чем ему и нам хотелось бы верить», — заявил Гелеотти.

Ранее итальянское издание Repubblica опубликовало статью, согласно которой Белому дому не нравятся «провокации» Украины в отношении России.

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