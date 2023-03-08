Spectator: если «Северные потоки» подорвали украинцы, то Киев не контролирует ситуацию

Колумнист британского издания The Spectator Марк Гаолеотти высказал предположение, что власти в Киеве могут не полностью контролировать ситуацию в стране, если диверсии на «Северных потоках» действительно организовали проукраинские группировки.

По мнению Галеотти, в Берлине и Вашингтоне, вероятно, уже несколько месяцев рассматривают версию о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» в сентябре 2022 года.

Британский журналист предположил, что операцию мог финансировать кто-то из украинских олигархов, но отметил, что в то, что «такая операция могла быть начата без наличия сведений у кого-либо в украинском аппарате безопасности» действительно «трудно поверить».

«Это делает возможным <..> тревожное предположение о том, что правительство [Украины] попросту обладает меньшим контролем, чем ему и нам хотелось бы верить», — заявил Гелеотти.

Ранее итальянское издание Repubblica опубликовало статью, согласно которой Белому дому не нравятся «провокации» Украины в отношении России.