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Президент Украины Зеленский провел встречу с генсеком ООН Гутерришем в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера, передает РИА Новости.

Генсек ООН прибыл в Киев в среду для обсуждения с Зеленским зерновой сделки.

«Рад приветствовать сегодня в Киеве – уже в третий раз с начала полномасштабной российской агрессии — генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и делегацию ООН», — сказано в сообщении в Telegram-канале украинского президента.

Уточняется, что стороны обсуждали зерновую сделку, ее продление и расширение, а также вопросы обмена пленными.

В последний раз Гутерриш и Зеленский встречались в апреле 2022 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщало, что Киев начал онлайн-переговоры с партнерами о продлении «зерновой сделки».

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также заявлял, что переговоры с Россией по зерновой сделке пройдут в Женеве на следующей неделе.

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