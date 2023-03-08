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Кабмин Литвы поддержал продление режима чрезвычайного положения в приграничной зоне

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Правительство Литвы поддержало предложение Министерства внутренних дел (МВД) страны о необходимости продления режима чрезвычайного положения в приграничной полосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу литовского кабмина.

Уточняется, что срок действия режима чрезвычайного положения истекает 16 марта, и на своем заседании правительство Литвы постановило продлить его до 2 мая включительно в связи с напряженной геополитической ситуацией.

Режим ЧП ввели на границе с Россией и Белоруссией после обострения ситуации с нелегальной миграцией. В дальнейшем аргументом за сохранение введенного режима стали события на Украине.

Ранее в Литве выступили за построение противотанковых барьеров на границе с Россией.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа поддержал идею установки средств противовоздушной обороны (ПВО) на польско-украинской границе и вдоль восточной границы НАТО. По его мнению, это будет верным решением, требующим скорейшей реализации.

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