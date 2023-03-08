В Турции заявили, что «делают все возможное» для учета интересов России в зерновой сделке

Власти Турции прилагают значительные усилия для продления зерновой сделки и всеми силами добивается учета требований России при ее реализации, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МИД Турции.

По словам респондента ТАСС, в Анкаре предпринимают шаги, направленные на то, чтобы при реализации сделки были учтены интересы всех сторон, в том числе России.

По данным российского МИД, 262 тыс. тонн удобрений, которые Россия собиралась безвозмездно передать развивающимся странам, были задержаны в портах прибалтийских республик и Нидерландов, что в ведомстве назвали доказательством того, что заключенная при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «зерновая сделка» не работает.

Ранее в офисе генсека ООН подтвердили, что переговоры с Россией по зерновой сделке состоятся на следующей неделе.