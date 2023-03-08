Генсек ООН Гутерриш назвал крайне важным экспорт продовольствия из России и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал крайне важным экспорт продовольствия и удобрений из России и Украины. Об этом он заявил во время визита в Киев, где глава ООН проводит встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Также он отметил, что действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.

7 марта заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил во время брифинга, что переговоры с Россией на следующей неделе пройдут на высоком уровне в Женеве и на них стороны обсудят зерновую сделку.

Ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации сообщало, что российская делегация на следующей неделе встретится с представителями ООН в Женеве. Отмечалось, что тема встречи, скорее всего, будет связана с экспортом зерна и удобрений из Российской Федерации.