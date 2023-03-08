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Полковник США Макгрегор: Байден должен пойти на перемирие, чтобы РФ не дошла до Польши

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Susan Walsh/AP

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден должен признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Дэну Боллу, запись которого была опубликована на YouTube.

По словам полковника, Соединенные Штаты «недооценили русских», и теперь американцы «сидят, уставившись на происходящую катастрофу».

«Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена», — продолжил он.

Как указал Макгрегор, украинские вооруженные силы «теряют тысячи людей в день». Речь идет, «грубо говоря», о потере «целого батальона» в сутки, уточнил он.

«Мы не восприняли всерьез обеспокоенность России, мы думали, что это возможность нанести ей урон. Все, чего мы добились, — это ослабили НАТО, навредили собственной репутации, а теперь вынуждены признать, что совершили ошибку и должны прийти к соглашению», — сказал полковник.

По его мнению, если Вашингтон этого не сделает, «ничего» не остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши».

Ранее Макгрегор назвал «худшим кошмаром» вмешательство США в конфликт на Украине.

До этого он заявил, что украинский конфликт обернулся против интересов Соединенных Штатов.

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