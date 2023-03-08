Confidencial: статья NYT о взрывах на «Северных потоках» может быть отвлекающим маневром

Материал The New York Times о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть отвлекающим маневром, пишет испанская газета Confidencial.

По информации издания, предположение о том, что к терактам на «Северных потоках» может быть причастна «проукраинская группа», вероятно, отвлекает от истинных виновников диверсии.

«Способ бросить общественности кость, отвлечь общественное мнение и ослабить подозрения в том, что виновниками саботажа «Северного потока» на самом деле были сами американцы», — говорится в публикации.

Автор публикации отмечает, что украинская сторона также может быть заинтересована в разрушении газовой инфраструктуры, чтобы РФ и ЕС не смогли возобновить экономические отношения.

Ранее газета The New York Times писала, что за взрывами на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка, вероятно, не имеющая отношения к официальному Киеву.